Polícia Civil prende mulher que matou esposa do ex-companheiro

A mulher foi capturada no bairro de Parque Barão do Amapá, em Duque de Caxias, após levantamento de dados de inteligência - Foto: Divulgação

A mulher foi capturada no bairro de Parque Barão do Amapá, em Duque de Caxias, após levantamento de dados de inteligência - Foto: Divulgação

Policiais civis da 60ª DP (Campos Elíseos) prenderam, nesta terça-feira (11/04), uma mulher acusada de homicídio qualificado e tentativa de aborto. A vítima, que estava grávida, era a esposa de seu ex-companheiro. A mulher foi capturada no bairro de Parque Barão do Amapá, em Duque de Caxias, após levantamento de dados de inteligência.

A criminosa usou uma faca para tirar a vida da vítima, ato que foi premeditado. As imagens de circuito interno que foram analisadas mostram a vítima dançando quando a autora chega até ela, já desferindo golpes de faca na barriga.

A mulher tenta se defender, agarrando a autora pelo cabelo. O marido da vítima, que também estava dançando, vai em direção à agressora e tenta segurá-la. A criminosa cai e outras pessoas que estavam no bar se mobilizam para ajudar a contê-la.

Segundo a investigação, a motivação do crime foi ciúme do relacionamento da vítima com o seu ex-companheiro. Ela não aceitava o fim do relacionamento com ele. Contra a autora, foi cumprido mandado de prisão preventiva.