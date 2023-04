Acusado de matar professora em Marechal Hermes é condenado no Rio

Ely Luiz da Silva foi condenado na última segunda-feira (10) pelo crime de latrocínio e corrupção de menores em decorrência do envolvimento na morte da professora e atriz Eliane Lorett Campos em Marechal Hermes, no Rio de Janeiro. A sentença determinou a pena de 21 anos e quatro meses de reclusão para Ely.

O juiz Alfredo José Marinho Neto, da 1ª Vara Criminal de Madureira, afirmou que as provas apresentadas demonstraram que Ely e um adolescente foram responsáveis pelo crime. O magistrado apontou que o menor foi o responsável por abordar diretamente a vítima, utilizando uma arma de fogo, enquanto Ely dava cobertura à ação. Após a vítima não obedecer à ordem de parada e acelerar o veículo, ela foi atingida pelo disparo, resultando em sua morte. Os dois acusados fugiram do local após o ocorrido.

O juiz ressaltou que aquele que pratica crime de roubo com um comparsa armado deve ser responsabilizado pelo resultado final do crime, que pode resultar em morte ou outros graves resultados imanentes a essa conduta, juntamente com o comparsa. Desta forma, Ely foi considerado culpado pelo crime de latrocínio, sendo condenado a 21 anos e quatro meses de reclusão.

Além disso, Ely foi condenado por corrupção de menores. O Ministério Público, o réu e a defesa têm o direito de recorrer da sentença.