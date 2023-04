Pastor é preso em flagrante abusando de menor

Durante a madrugada desta terça (11), um pastor de 49 anos foi preso, em Vila Valqueire, na Zona Oeste do Rio, após abusar de uma jovem de 14 anos. O homem, dizia que através da conjunção carnal suas dores eram curadas. A menina, possui grau de parentesco com o pastor, que já praticava o abuso desde que a vítima teria 13 anos.

De acordo com depoimento da Polícia Militar, uma equipe do 18° BPM de Jacarepaguá estava em patrulhamento quando interceptaram um veículo que estaria parado atrás de um caminhão. Durante a ação, identificaram o pastor e a menina. No interior do veículo, foram achados dois preservativos usados.

O criminoso responderá por posse sexual mediante fraude, por ter enganado a vítima para que ela mantesse as relações sexuais.