Suspeito de atirar em professora em Itaperuna é preso em Rio das Ostras

Na tarde desta segunda-feira (10), João Carlos Calil Caldas foi preso na cidade de Rio das Ostras, na Região dos Lagos, após ter sido apontado como suspeito de atirar em uma professora em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Segundo informações preliminares, ele teria se entregado acompanhado do pai na delegacia da cidade.

A prisão ocorreu dois dias após a divulgação do cartaz de procurado com a foto de João pelo Portal dos Procurados, do Disque Denúncia da Polícia Civil. Desde o último dia 6, quando foi expedido mandado de prisão contra ele, João já era considerado foragido da Justiça.

A vítima da tentativa de feminicídio, que ocorreu no último dia 2, era ex-companheira de João. Ela havia terminado o relacionamento com o suspeito dois dias antes do caso, mas ele não teria aceitado o fim do envolvimento. A mulher foi atingida por dois disparos de arma de fogo e está internada em estado grave.