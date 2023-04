Polícia busca informações sobre foragido da Justiça do ES que estaria no Rio

A Secretária de Segurança do Espirito Santo e a Delegacia de Vila Velha, buscam informações que possam levar à prisão do acusado foragido da justiça, Jackson Maciel das Neves, de 29 anos. Ele é apontado na peça acusatória como o autor de um homicídio naquele estado. Ele encontra-se foragido.

O crime ocorreu quando bandidos armados trocaram tiros nas areias da Barra do Jucu, em Vila Velha, na manhã do domingo, 20 de julho de 2020, quando pelo menos dez criminosos deixaram moradores em pânico ao travarem uma luta armada no local. Carros e até vidraça de uma casa foram atingidos por disparos.

A Polícia Militar foi acionada e soube que alguns dos homens envolvidos no tiroteio haviam fugido em um carro de passeio. Dois estariam feridos. De acordo com nota divulgada pela PM, foi montado um cerco e feitos contatos com hospitais do município. Um veículo foi encontrado em Coqueiral de Itaparica, ainda em Vila Velha, com um suspeito baleado, que morreu no local. Segundo informações coletadas no local, um traficante identificado como Jackson seria um dos responsáveis pela morte.

Os ataques seriam resultado de uma briga entre grupos de traficantes pelo domínio de uma boca de fumo localizada no Morro da Concha. Depois do crime, ele teria vindo para o Rio, e estaria se escondendo no Complexo da Maré, em Bonsucesso, Zona Norte do Rio.

Contra ele, foi expedido um Mandado de Prisão, expedido pela 4ª Vara Criminal de Vila Velha – Tribunal de Justiça do Espirito Santo, pelo crime de Lei 2848 – Artigo 121, § 2º, II, com pedido de Prisão Preventiva. Não bastasse, o réu possui histórico criminal, com acusações da polícia que incluem tráfico de drogas e violência doméstica.

Denuncie a localização de Jackson Neves, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177

0300-253-1177

WhatsApp: (021) - 99973 1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.