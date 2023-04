SEOP multa bares do Leblon em R$32 mil por diversas irregularidades neste feriado

A Secretaria de Ordem Pública (SEOP) realizou diversas operações de ordenamento ao longo do feriado de Páscoa. Apenas na Rua Dias Ferreira, no Leblon, 13 estabelecimentos foram multados por diversas irregularidades, como colocar mesas e cadeiras sem autorização, por não respeitar a faixa livre mínima de 1,5 m para circulação de pedestres, por atividade de música ao vivo e sem autorização no alvará, entre outras infrações.

Ao todo, 17 multas foram aplicadas pelos agentes da SEOP, em um total de R$ 32 mil em autuações. Desde sexta-feira (7), 17 bares também foram fiscalizados, nos bairros de Padre Miguel, Engenho de Dentro, Méier, Marechal Hermes, Sampaio, Catete e Barra da Tijuca, para verificar o nível sonoro. Dois foram multados por estarem em desacordo com o nível permitido.

"Tivemos um feriado prolongado com muitas operações de ordenamento e fiscalização em diversos pontos da cidade. Mesmo com o tempo chuvoso, atuamos na orla para desobstruir as vias e fiscalizamos bares e restaurantes que insistem em desrespeitar o horário de silêncio, colocando músicas altas. Realizamos um esquema operacional para a final do Campeonato Carioca para manter a fluidez das vias, fizemos muita apreensão de garrafas de vidro e coibimos a atuação dos ambulantes ilegais", enfatiza o Secretário de Ordem Pública Brenno Carnevale.

Ações de ordenamento por toda a cidade

No domingo (9), a SEOP também realizou operação de ordenamento no entorno do Maracanã para coibir a atuação de ambulantes ilegais, estacionamento irregular e manter a fluidez das vias com o intuito de que torcedores pudessem acessar o estádio com tranquilidade e para minimizar o impacto na vida dos moradores, devido a final do Campeonato Carioca.

No entorno do estádio, 930 produtos vendidos ilegalmente foram apreendidos, sendo a maior parte garrafas de vidro. Durante o feriado prolongado, as equipes apreenderam mais de cinco mil produtos que eram comercializados de maneira irregular na orla da cidade. Do Leme ao Leblon, os agentes apreenderam 545 suvenires, 56 bebidas em garrafa de vidro, cinco placas de publicidade, entre outros. Durante a operação, os fiscais flagraram, em Ipanema, um depósito para vender gelo no meio da via e uma barraca de camping foi desmontada na areia de Copacabana.

Nas ações de trânsito a Guarda Municipal aplicou 1.460 multas por diversas infrações.