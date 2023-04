Homem é preso com pinos de cocaína em Volta Redonda

Um homem foi preso com porções de cocaína em Volta Redonda, no Sul Fluminense, na tarde desta sexta-feira (07/04). O suspeito foi localizado na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Ingá, com base em denúncias anônimas recebidas pela Polícia Militar.

Segundo a corporação, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT l) e do Serviço Reservado do 28º BPM (Volta Redonda) precisaram realizar cerco tático para capturar o acusado, que era envolvido com o tráfico de drogas na região.

Ao todo, 33 pinos de cocaína foram apreendidos, além de um aparelho celular, um aparelho de rádio transmissão e 32 reais em espécie. Tanto o suspeito como o material foram levados para a 93ª DP (Volta Redonda).