Adolescente fica ferida após ser atingida por canivete pelo namorado no Rio

Uma adolescente ficou ferida após ser esfaqueada pelo próprio namorado, na última sexta-feira (07/04), em Honório Gurgel, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Agentes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar informaram que foram acionados e encontraram a vítima com diversos ferimentos pelo corpo. Ela teria sido golpeada pelo namorado com um canivete. Ainda não há informações a respeito de qual teria sido a motivação do crime.

Os agentes levaram a menina para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste. Seu estado de saúde ainda não foi divulgado.

O namorado foi autuado em flagrante por lesão corporal, pela Lei Maria da Penha. Ele foi levado para a 40ª DP (Honório Gurgel), que registrou a ocorrência e segue investigando o caso