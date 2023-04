Polícia Civil prende homem que matou e esquartejou transexual em Vigário Geral

Em diligências, foi possível capturá-lo na Praça da República, no Centro do Rio - Foto: Divulgação

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam, nesta sexta-feira (07/04), um homem acusado pelo homicídio de uma transexual. O crime ocorreu no mês de janeiro, no bairro de Vigário Geral, na Zona Norte.

Segundo as investigações, o acusado, que estava em sua residência, contratou os serviços profissionais da vítima, conhecida como Taila, por meio de um site especializado. Os familiares e amigos, tendo em vista a falta de contato telefônico com ela, estranharam seu sumiço.

Eles acessaram um dispositivo, pelo qual localizaram a última corrida de transporte por aplicativo realizada por ela, que foi de Duque de Caxias para Vigário Geral. Em seguida, foram até o endereço do destino, sendo recebidos pelo criminoso, que estava com braço e mão inchados. Após algumas conversas desconexas, o criminoso fugiu do local. Os policiais chegaram na residência dele e constataram que o corpo da vítima estava esquartejado.

Em diligências, foi possível capturá-lo na Praça da República, no Centro do Rio, após ação integrada de inteligência. A captura contou com o apoio de um policial militar.