Policial militar é preso após tentar matar advogado na Baixada

Um cabo da Polícia Militar foi preso, nesta sexta-feira (07/04), após ser apontado como o autor dos disparos que atingiram um advogado que passava pela Via Light, que conecta a cidade do Rio a Nova Iguaçu, durante esta madrugada, no município da Baixada Fluminense.

Os relatos contam que o policial estava de folga, em um carro de passeio, quando tentou a ultrapassagem de outro veículo, onde estavam dois advogados. Quando um dos homens no outro carro abriu a janela, o agente acusado disparou algumas vezes contra ele e acabou atingindo-o no quadril e na perna.

O outro advogado, que estava dirigindo o carro, não ficou ferido e conseguiu levar o colega atingido até um hospital da rede privada na região. Em seguida, ele foi a 52ª DP (Nova Iguaçu). Ao chegar lá, descobriu que o PM já havia ido ao local registrar a ocorrência como uma "tentativa de homicídio". Os agentes da delegacia ouviram o advogado e prenderam em flagrante o policial militar.

O homem atingido segue internado. De acordo com informações da unidade de saúde, apesar da bala alojada na perna, seu quadro de saúde é estável. O carro onde ele estava foi apreendido para perícia. Já o PM deve passar por audiência de custódia nesta sexta (07/04). A Polícia Civil seguirá investigando o caso.