Confronto na Cidade de Deus deixa policial militar ferido e suspeito morto

Um confronto armado na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio de Janeiro, deixou um policial militar ferido e um suspeito morto na última quinta-feira (6). O incidente aconteceu quando o agente, que estava de folga, foi surpreendido por disparos enquanto passava de carro pelo local.

De acordo com a versão apresentada pela corporação, o policial revidou aos tiros, iniciando um confronto que resultou em sua própria lesão e na morte de um dos suspeitos. O PM foi prontamente socorrido e levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

A polícia militar destacou que, logo após o incidente, uma equipe do 18º BPM (Jacarepaguá) foi acionada para dar apoio ao policial ferido, encontrando-o próximo à Rua Quintanilha. Durante a intervenção, os agentes localizaram o corpo do suspeito morto, que ainda não foi identificado.

Em seguida, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada para realizar perícia no local do confronto. Um inquérito foi instaurado para investigar as circunstâncias da morte do homem, e aguarda-se a conclusão das investigações para determinar responsabilidades.

Não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde do policial militar ferido, que permanece internado para receber tratamento médico.