Homem esfaqueia seis pessoas em hospital e é morto pela Polícia em SP

Um homem invadiu um hospital e esfaqueou seis pessoas na noite da última quinta-feira (06), na cidade de Américo Brasiliense, no interior de São Paulo. O suspeito acabou sendo morto após ser atingido por agentes da Polícia Militar em patrulhamento no local.

O caso aconteceu no Hospital Municipal José Nigro Neto. O acusado tinha 32 anos e já teria chegado ao hospital alterado. Testemunhas afirmam que o homem era usuário de drogas e que já havia se envolvido com uma confusão em uma igreja na mesma noite, algumas horas antes de invadir o hospital.

De acordo com os relatos, ele chegou na unidade desorientado e tirou uma faca do bolso para ameaçar a recepcionista enquanto preenchia a ficha para dar entrada no hospital. Pacientes e visitantes no local tentaram contê-lo e e foram golpeados por ele com a arma branca.

Em seguida, o acusado teria feito refém uma enfermeira de 42 anos. Foi nesse momento que policias em patrulhamento na região conseguiram negociar com ele. Após alguns minutos, a refém conseguiu se afastar e o suspeito foi atingido por um disparo efetuado por um dos oficiais no local.

Nenhum dos feridos sofre risco de vida, segundo a polícia militar. A enfermeira feita refém não ficou ferida. Com o acusado, foi encontrada uma pequena porção de cocaína. O Plantão da Delegacia Seccional de Araraquara registrou a ocorrência e investiga o caso.