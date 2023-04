Corpo de menina vítima de bala perdida é sepultado no Rio

O corpo da estudante Ester de Assis Oliveira, 9 anos, que foi morta na última quarta-feira (05) durante confronto entre facções criminosas no bairro de Madureira, Zona Norte do Rio de Janeiro, foi sepultado nesta sexta. A menina que voltava da escola com sua tia, foi atingida durante o tiroteio entre os bandidos, no Morro do Cajueiro. O confronto acontece há 10 anos na região e vitimou outra pessoa além de Ester, o entregador de gás João Vitor Pereira, de 19 anos. Durante o confronto, outras três pessoas que não tiveram suas identidades reveladas também foram baleadas.

O corpo de Ester foi sepultado no Cemitério do Irajá, na cerimônia compareceram amigos e familiares, todos em clima de completa tristeza e emoção.



Em nota, a Polícia Militar declarou que intensificou o policiamento na região. As duas mortes serão investigadas pela Delegacia de Homicídios e os demais casos serão apurados pela 29° Delegacia Policial de Madureira.