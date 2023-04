Polícia prende 21 suspeitos por fraudes financeiras no Rio de Janeiro

A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (5), 21 pessoas em flagrante por envolvimento em uma quadrilha que praticava fraudes financeiras. A ação policial é um desdobramento de uma investigação iniciada após a prisão em flagrante de outras 16 pessoas, em Bonsucesso, Zona Norte do Rio, no último dia 30 de março.

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos utilizavam um escritório no Centro do Rio para aplicar golpes em aposentados e pensionistas. Além disso, ofereciam um serviço de cessão de crédito, no qual faziam empréstimos em nome de vítimas e se comprometiam a pagar as parcelas, mas não honravam o acordo.

Durante a ação policial, os agentes encontraram uma sala com diversas pessoas, onde eram captados documentos e imagens de vítimas para a realização de contratos, empréstimos e transferências bancárias fraudulentas. Ao notarem a chegada da polícia, alguns suspeitos arremessaram materiais, anotações e planilhas pela janela, mas todo o material foi recuperado e apreendido.

Os criminosos atuavam em duas equipes e disputavam entre si para ganhar bônus e outras regalias dentro do esquema ilegal. Todos os suspeitos foram levados para a delegacia e autuados por associação criminosa. A Polícia Civil continua investigando o caso e pede para que possíveis vítimas entrem em contato com as autoridades para colaborar com as investigações.