Homem é assassinado em rua da Tijuca, na Zona Norte do Rio

O homem foi assassinado na Rua Caruso, no bairro Tijuca - Foto: Reprodução

O homem foi assassinado na Rua Caruso, no bairro Tijuca - Foto: Reprodução

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi assassinado, nesta quinta-feira (6), na Rua Caruso, no bairro Tijuca, Zona Norte do Rio.

De acordo com a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar, agentes do 6° BPM (Tijuca) foram acionados para uma ocorrência de homicídio no local e encontraram Fernando Marcos Ferreira Ribeiro, de 41 anos, já em óbito.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o crime. A área foi isolada e o local preservado para o trabalho da perícia.