Homem é preso por roubar carga de cigarros na Rodovia Niterói-Manilha

Policiais do 7° BPM (São Gonçalo) prenderam, nesta quinta-feira (6), um homem suspeito de roubar uma carga de cigarros na Rodovia Niterói-Manilha (RJ-104), altura do bairro Colubandê, em São Gonçalo. A mercadoria foi recuperada.

Os agentes foram acionados para checar uma ocorrência de roubo de carga no Viaduto do Colubandê e perceberam uma motocicleta e um furgão em atitude suspeita. Após darem ordem de parada ao veículo, os suspeitos que estavam no carro atiraram contra os agentes, que reagiram.

A PM prendeu um dos acusados e recuperaram o furgão que transportava a carga de cigarros roubada. O motorista do veículo que havia sido cercado pelos homens também foi libertado pelos policiais.

A ocorrência foi encaminhada para a 73ª DP (Neves).