Polícia Civil prende um dos maiores assaltantes de banco do país

Agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e policiais civis do Paraná prenderam, nesta quarta-feira (05/04), um dos maiores assaltantes de banco do país. Ele foi localizado no bairro Leme, na Zona Sul da capital do Rio, após oito meses de investigações e um trabalho integrado de inteligência e monitoramento. O criminoso era considerado um dos principais alvos da Secretaria de Segurança paranaense.

Segundo as investigações, o assaltante, de 36 anos, atuava em vários estados e tinha três mandados de prisão em aberto por homicídio. De acordo com os agentes, ele comandava os crimes da quadrilha e possui uma extensa ficha criminal, com passagens por tráfico de drogas, assassinato, ameaça e por participar de diversos ataques a instituições financeiras.