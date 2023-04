Segurança Presente prende homem por tráfico de drogas em Niterói

Um homem de 25 anos foi preso com drogas, nesta terça-feira (4), por agentes do Segurança Presente, no bairro de Santa Rosa, em Niterói. O criminoso, que já tem uma anotação criminal por tráfico de drogas, tinha em posse uma sacola com grande quantidade de entorpecentes.

O suspeito foi abordado pelos policiais, quando transitava de carona em uma moto em alta velocidade, sem capacete.

Com ele, foram encontrados 63 pinos de cocaína, 205 papelotes de maconha e 110 pedras de crack.

Os dois homens que estavam na moto foram encaminhados à 76ª DP ( Niterói).