Mulheres brigam em mercado após tentativa de furto de ovos de Páscoa

Mulheres agrediram a equipe de segurança do supermercado após furto na Zona Norte do Rio - Foto: Reprodução

Na noite da última terça-feira (4), uma confusão tomou conta de um supermercado na Rua Almirante Cochrane, na Tijuca, Zona Norte do Rio. Três mulheres foram presas por tentar furtar ovos de Páscoa e três adolescentes, que acompanhavam as suspeitas, também foram apreendidas durante a ação.

Seguranças do estabelecimento flagraram a tentativa de roubo e as acusadas iniciaram uma briga generalizada. Em vídeos e imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver funcionários sendo agredidos com socos e puxões de cabelo, mas, mesmo assim, ainda conseguiram imobilizar as suspeitas.

Segundo a Polícia Militar, os agentes do 6º BPM (Tijuca) estavam realizando patrulhamento quando foram acionados para a ocorrência de furto. As seis mulheres foram encaminhadas à 19ª DP (Tijuca).

Os produtos, avaliados em aproximadamente R$ 3.500, foram recuperados.