Polícia prende homem apontado como um dos maiores assaltantes de banco do país

Uma ação conjunta entre policiais do Paraná e do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (5), no bairro do Leme, Zona Sul do Rio, terminou com a prisão do paranaense Marcelo Rosa Andrietti, de 36 anos, apontado como um dos maiores assaltantes de banco do país.

Contra ele haviam três mandados de prisão por homicídio. Ele também tem passagens por tráfico e ameaça a testemunhas.

A operação mobilizou agentes do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope-PR) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core-RJ).

As investigações, que duraram oito meses, apontam que Andrietti estava escondido no Rio de Janeiro e coordenava, a distância, os ataques a bancos em todo o país.