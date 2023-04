Polícia apreende arsenal e prende 26 em operação no Rio de Janeiro

Equipes da Secretaria de Estado de Polícia Militar realizaram uma série de operações, nesta terça-feira (4), em diferentes regiões do Rio de Janeiro, resultando na apreensão de um grande arsenal utilizado por grupos criminosos. Ao todo, 26 indivíduos foram presos durante as ações.

Entre as armas apreendidas, destacam-se nove fuzis de guerra, uma espingarda calibre 12, uma submetralhadora, oito pistolas e duas granadas. A equipe de segurança conseguiu coletar cinco fuzis em comunidades da Zona Norte da cidade, um em Duque de Caxias e três em Bangu, durante a operação que culminou na prisão de Rafael Alves, conhecido como Peixe, chefe do crime organizado local, e mais dois de seus comparsas.

As operações ocorreram em diferentes regiões da região metropolitana do Rio de Janeiro, incluindo localidades na Zona Norte (como Caju, Fubá, Pedreira e JJ), Zona Oeste (Vila Aliança, Santo André e Pedra de Guaratiba), Baixada Fluminense (Lagoa do Sapo de Japeri, Barbuda de Magé, Parque Colúmbia, Chatuba de Mesquita e São João de Meriti) e Niterói (Comunidade do Caramujo).