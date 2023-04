Empresários são vítimas de assalto em casa na região central de Maricá

Um casal de empresários foi vítima de um assalto nesta terça-feira (4), no bairro do Marquês, região central de Maricá. Segundo informações da polícia, cinco criminosos armados invadiram a residência do casal e fizeram eles de reféns.

O crime foi descoberto por um funcionário do casal, que ao chegar para trabalhar na loja dos patrões, notou que a mesma ainda estava fechada, o que era incomum. Ele decidiu ir até a casa dos empresários para verificar o que estava acontecendo. Ao chegar na frente do imóvel, o funcionário viu um carro desconhecido, com um motorista em atitude suspeita, na frente da casa e chamou a polícia.

Os policiais civis, que estavam próximos ao local, solicitaram a ajuda da Polícia Militar para verificar a situação. No entanto, os criminosos foram alertados pelo motorista do carro e fugiram da casa. Houve perseguição e troca de tiros, mas os assaltantes conseguiram escapar para uma área de mata.

Pouco depois, um dos criminosos foi capturado pela Polícia Militar e levado para a 82ª Delegacia de Polícia, mas os outros quatro permanecem foragidos. O veículo utilizado no assalto também foi recuperado.