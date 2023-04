Justiça revoga prisão de policial acusada de matar irmã a tiros

A policial militar acusada de atirar e matar a própria irmã em um posto de combustível no Camarão, em São Gonçalo, teve a prisão revogada pela Justiça nesta segunda-feira (03/03). A soldado Rhaillayne Oliveira de Mello, estava presa desde julho do ano passado, quando disparou contra Rhayana Mello, de 23 anos, após um desentendimento entre as duas.

De acordo com o entendimento da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, não haveria motivo concreto para manter a ré presa na Unidade Prisional da PM, em Niterói. Conforme decisão da juíza Juliana Krykhtine, a acusada terá que cumprir medidas cautelares. Ela está proibida de portar arma de fogo e de frequentar estabelecimentos que vendam bebidas alcoólicas.

Rhayana também precisará receber tratamento psicológico e comparecer mensalmente ao juízo. Ela está impedida de realizar atividades profissionais na rua, mas pode participar de atividades internas da Polícia Militar. Na época, a acusada foi presa pelo próprio marido, que também é policial. A Corregedoria Geral da Corporação investigou o caso.