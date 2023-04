PM apreende fuzis e submetralhadora no Morro do Fubá, no Rio

Fuzil e submetralhadora apreendidos durante operação da PM no Morro do Fubá - Foto: Reprodução/ TV Globo

A Polícia Militar apreendeu dois fuzis e uma submetralhadora, na manhã desta terça-feira, durante uma operação no Morro do Fubá, na Zona Norte do Rio.

Durante a ação contra o tráfico de drogas e o crime organizado, houve confronto e dois suspeitos foram baleados. Os feridos, que ainda não foram identificados, foram encaminhados ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, também na Zona Norte. O estado de saúde deles ainda é desconhecido.

De acordo com informações do comando do 9º BPM (Rocha Miranda) e relatos de moradores, ao chegar à comunidade, os agentes foram atacados por criminosos armados.

A ocorrência foi registrada na 28ª DP (Campinho).