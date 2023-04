Operação prende grupo acusado de desviar dinheiro de precatórios no Rio

Quatro pessoas acusadas de realizar golpe com precatórios judiciais foram presas, na manhã desta terça-feira (04), no Rio. O grupo desviava as requisições de pagamento usando documentos falsos; segundo a Polícia, os beneficiários sequer sabiam que os valores tinham sido liberados.

Foram capturados por agentes da 14ª DP (Leblon), através da Operação Poseidon, os suspeitos Carlos Andre da Fonseca Cunha, de 49 anos, Marhyra Machado de Almeida, de 32, Diego Silva, de 38, e o suposto líder da quadrilha, Patrick Rosa Barreto, de 36 anos.

Os precatórios são formalizações usadas pelo Poder Judiciário para requisitar pagamentos para credores de dívidas em ações onde não cabe mais recurso. De acordo com a delegacia responsável pelo caso, Patrick tinha acesso a informações privilegiadas relativas a precatórios das justiças Estadual e Federal. Com esses dados, ele e os outros integrantes da organização criminosa se passavam por familiares dos beneficiários e desviavam para si os valores da requisições.

Além das evidências relacionadas ao golpe, a Polícia também encontrou, na residência do homem acusado de liderar a quadrilha, uma farta quantidade de drogas e uma tabela de precisão. O grupo irá responder por falsificação de documento público e particular, estelionato e associação criminosa. No caso de Patrick, há também a acusação por tráfico de entorpecentes.