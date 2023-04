Preso no Rio traficante que encomendava 'skunk' dos EUA pelos Correios

Policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) prenderam um traficante em flagrante, nesta segunda-feira (03), quando ele recebia uma encomenda de drogas. De acordo com as investigações, a mercadoria seria vendida a usuários de classe média e alta da Zona Sul do Rio e da Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Segundo os agentes, o acusado utilizava o serviço dos Correios para receber skunk - uma supermaconha -, enviada dos Estados Unidos.

Após levantamento de informações e um trabalho de inteligência, os policiais foram em um endereço, no Centro do Rio, e localizaram o traficante. Ele havia acabado de receber uma encomenda com dois quilos da droga.

Em seguida, os agentes foram até a casa do homem, no bairro Botafogo, e encontraram uma pistola, um revólver, munições, balança de precisão, caderno de anotações e dinheiro. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de uso restrito.