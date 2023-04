Polícia Civil prende quadrilha que aplicava golpe da casa própria no Rio

Policiais civis da 29ª DP (Madureira) prenderam quatro pessoas, nesta segunda-feira (03), que faziam parte de uma quadrilha que aplicava o golpe da casa própria. Segundo as investigações, o grupo criminoso fez vítimas na capital do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense, causando um prejuízo de mais de R$ 500 mil.

De acordo com a 29ª DP, a quadrilha anunciava imóveis em um site de vendas com valores abaixo do mercado. Durante a negociação, os criminosos pediam o pagamento de um sinal, que girava em torno de R$ 6 mil, para resolver algumas pendências de documentação. No entanto, o imóvel negociado não existia e a quadrilha ficava com o dinheiro pago pelas vítimas.

Após denúncias, levantamento de informações e um trabalho de inteligência, os agentes localizaram e prenderam parte da quadrilha. As investigações continuam para identificar outras vítimas e demais integrantes do grupo criminoso.