PF encontra armamento irregular em armário do Batalhão de Santa Cruz

Os investigadores trabalham para saber a quem pertencia o que foi encontrado no armário do batalhão - Foto: Divulgação/Polícia Federal

Os investigadores trabalham para saber a quem pertencia o que foi encontrado no armário do batalhão - Foto: Divulgação/Polícia Federal

A Polícia Federal realiza, nesta terça-feira (4), uma operação que tem como principal alvo um policial militar do 27º BPM (Santa Cruz), suspeito de ser armeiro de uma milícia que atua na Zona Oeste do Rio. A operação ocorre com apoio da Corregedoria da Polícia Militar.

A ação, chamada de Operação Fortis, encontrou armamento que não fazia parte do acervo oficial da PM, dentro de um armário sem identificação no Batalhão de Santa Cruz. No armário estavam munição calibre 762, capas de colete, carregador de fuzil AK-47, carregador de pistola e rádios de comunicação.

Os grupos cumprem três mandados de busca e apreensão expedidos pela 1ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa do Tribunal de Justiça do Rio. Além do Batalhão de Santa Cruz, a PF tem como alvo outros dois endereços, em Campo Grande e Sepetiba, na Zona Oeste.

De acordo com PF, o policial militar prestava apoio logístico ao grupo da milícia, como esconder armas e outros materiais. Os investigadores trabalham para saber a quem pertencia o que foi encontrado no armário do batalhão.