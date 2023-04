Segurança Presente de Itaboraí prende dupla com cocaína

Dupla carregava as drogas em duas mochilas - Foto: Divulgação

Dupla carregava as drogas em duas mochilas - Foto: Divulgação

Um homem e um menor de idade foram detidos por agentes da Operação Segurança Presente em Itaboraí, nesta segunda-feira (3), enquanto transportavam 147 pinos de cocaína entre duas comunidades do município. A dupla carregava as drogas dentro de duas mochilas e ainda tinha um caderno de anotações do tráfico.

Os policiais do Itaboraí Presente tentaram abordar os homens, que estavam em uma moto, na Rua Lilia Braga. Eles desrespeitaram a ordem de parada e tentaram fugir, mas foram alcançados na Avenida 22 de Maio. A dupla admitiu que levaria as drogas da comunidade Reta Velha para a Sem Terra e receberia R$ 50,00 pelo serviço.

Levados à 71ª DP (Itaboraí), o homem de 23 anos permaneceu preso por tráfico de drogas. Já o menor de idade, de 17, foi apreendido por associação ao tráfico.