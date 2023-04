Assaltante é preso tentando de esconder em baixo de carro em Nilópolis

Agentes da Operação Segurança Presente prenderam, na última sexta feira (31), em Nilópolis, um assaltante que atuava no Centro do município. Após ter sido visto por um pedestre ameaçando uma mulher, o criminoso ainda tentou fugir depois que os policiais foram acionados.

O suspeito é acusado de ter roubado um carro no dia 24 de novembro do ano passado, com outros dois criminosos, que renderam uma mulher e levaram seu veículo. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança da região.

Na noite de sexta, ao ser abordado, o criminoso fugiu após a chegada dos agentes e foi encontrado embaixo de um carro. O criminoso foi encaminhado para Belford Roxo, onde foi cumprido um mandado de prisão em aberto contra o acusado.