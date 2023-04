Paraguaio é preso no Galeão com mais de 270 mil comprimidos de ecstasy na mala

Na manhã desta segunda-feira (3), agentes da Polícia Federal prenderam em flagrante um paraguaio de 25 anos que transportava 275 mil comprimidos de ecstasy, totalizando cerca de 16kg do entorpecente, em malas, no Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do Governador. A ação foi realizada em conjunto com a Receita Federal.

Segundo a PF, o homem, que não teve o nome revelado, veio em um voo de Portugal. Durante fiscalização na área de desembarque, os policiais localizaram os comprimidos escondidos na estrutura das malas despachadas pelo paraguaio.

Ele foi encaminhado à Delegacia Especial do Aeroporto Internacional do Galeão (DEAIN) para lavratura da prisão em flagrante, e responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de prisão.

A PF quer saber para onde a droga iria e quem era o comprador.