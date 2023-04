Deputada é ameaçada por deputado e correligionários dele em Itaboraí e registra ocorrência na delegacia

A deputada estadual Zeidan (PT) registrou boletim de ocorrência após sofrer intimidação em Itaboraí na manhã do último sábado (01/04). Ao chegar para tomar um café em uma cafeteria próxima ao centro de Itaboraí, a deputada diz ter ouvido de um homem que abaixou parcialmente o vidro da janela de um veículo, após identificar que se tratava da deputada estadual Zeidan e gritou "Zeidan tá fazendo o quê em Itaboraí? Volta pra Maricá". Após ficarem rondando o local a deputada foi seguida até a Praça Floriano Peixoto onde após fazer umas fotos foi abordada e intimidada por dois homens altos e fortes. A parlamentar disse que evitou discussão e saiu do local acompanhada de seus assessores e se dirigiu a uma delegacia para registrar a ocorrência .

"Resolvi registrar o ocorrido pois não vão me intimidar. Sou pré -candidata a prefeitura de Itaboraí, mas antes disso sou mulher e deputada, tenho que ser respeitada e não aceito intimidações. Já na segunda-feira anterior ouvi do deputado estadual Guilherme Delarolli que não deveria ir para Itaboraí, que lá "era guerra". Depois desse fato, não poderia me calar. Já pedi audiência com o governador Cláudio Castro e com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro", afirmou Zeidan que é vice-presidente da Alerj e está em seu terceiro mandato.