PM prende 17 membros de torcidas organizadas antes do Fla x Flu

A PM prendeu, neste sábado (1), 17 integrantes de torcidas organizadas, 2 cambistas e 12 pessoas com ingressos falsos e com mandados de prisão em aberto antes do jogo entre Flamengo e Fluminense pela final do Campeonato Carioca de 2023, no estádio do Maracanã, na Zona Norte do Rio. O esquema de segurança para a partida contou com 750 policiais militares.

Os integrantes da torcida descumpriram uma determinação da Justiça que proibiu quatro torcidas organizadas a frequentar estádios, incluindo a Torcida Jovem Fla, após os confrontos entre vascaínos e flamenguistas em pontos próximos ao Maracanã, no dia 5 de março.

O grupo foi encaminhado ao Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos (JETGE).

Outras 12 pessoas foram presas, entre elas, oito estavam com ingressos em nome de outra pessoa e quatro tinham mandados de prisão em aberto.