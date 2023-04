Niterói Presente prende homem que realizava furtos em Icaraí

Durante a revista foi encontrada uma sacola preta grande, contendo seis caixas com ventiladores, além de um celular e uma mochila com ferramentas - Foto: Divulgação

Policiais da Operação Segurança Presente de Niterói prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (30), um homem que realizava furtos em Icaraí, região oceânica de Niterói.

Os agentes foram chamados por uma vítima que teve o carro da transportadora em que trabalha arrombado e o material de entrega furtado, que seria um notebook avaliado em R$ 5.000,00. Após buscas, o suspeito foi localizado sentado no ponto de ônibus da Rua Jornalista Alberto Francisco Torres, esquina com a Rua Presidente Backer, que ao notar a presença dos policiais tentou fugir do local.

O acusado foi levado para a 76ª DP, onde mais duas vítimas de furto foram localizadas. Foi constatado que ele já tinha duas anotações criminais por ameaça e lesão corporal.