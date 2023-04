Família acusa policial de matar cachorro em São Gonçalo, vídeos!

“Em defesa de quem precisar”. Este é o lema da Polícia Civil, mas para moradores do Pita, em São Gonçalo, não foi isso o que aconteceu. A família acusa policiais de atirarem contra o cachorro da família por maldade. O animal foi baleado com dois tiros de fuzil no peito na tarde desta sexta-feira (31), na Travessa Flora Ferreira.

Segundo o dono do animal, Diego Carvalho, 30 anos, ele estava trabalhando quando a esposa ligou em estado de choque para informar que uma viatura que parou na frente de seu imóvel, fez disparos contra o animal e foi embora. A mulher, que está de resguardo, estava cuidando da filha de apenas um mês no momento do ocorrido.

Diego que é operador de e-commerce em um hipermercado em Niterói, foi para a casa logo após saber do caso e se deparou com a cena chocante. O animal, chamado carinhosamente de “Arrascaeta’, estava morto.

“Acabaram com minha vida. Falaram que os ‘policias’ entraram na minha casa e matou meu cachorro porque defendeu seu lar(sic)”, disse Diego ainda em estado de choque.

Ele revelou que o animal era dócil e latiu no intuito de alertar.

“Meu cachorro nunca fez mal para ninguém. E se esse tiro vaza e pega na minha esposa que estava dentro do quarto com minha filha? Que polícia é essa que deveria defender e faz covardia com animal? Polícia que mata animal, mata criança e morador trabalhador. Estava trabalhando, cara. Que covardia é essa? Me explica?”, questiona Diego.

Após amparar a esposa puérpera, Diego foi à 73ª DP (Neves) e registrou o caso.

“Queria entender o que aconteceu. Fui checar se havia algum mandado de busca para minha casa. Sou trabalhador e não tenho o que temer. Mas não havia. Então fica o questionamento, qual o sentido dessa covardia? Minha esposa não se negaria a abrir a casa. Somos gente de bem. O que sabemos é que eles entraram na rua, olharam uma casa ao lado da minha e meu imóvel. Minha esposa estava no quarto com o ar-condicionado ligado e só escutou um latido seguido de disparo. Quando ela saiu, já encontrou o cachorro morto e a viatura indo embora. Nem chegaram a entrar na casa. Só matou o cachorro e foram embora”, disse o morador.

Animal foi morto com tiros de fuzil | Foto: Divulgação

Após tomar conhecimento do caso, o delegado da distrital de Neves solicitou imagens de câmeras da rua. Nos vídeos é possível ver uma viatura da 81ª DP (Itaipu), passando pelo local no mesmo horário em que o animal foi executado.

Viatura da 81ª DP | Foto: Divulgação

Procurada, a Polícia Civil ainda não respondeu.