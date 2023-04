Polícia prende "Caveirinha" na Zona Oeste do Rio

Com ele, foram apreendidos um fuzil, um explosivo e munições - Foto: Divulgação

Com ele, foram apreendidos um fuzil, um explosivo e munições - Foto: Divulgação

Acusado de participar de uma milícia que age na Zona Oeste do Rio, Matheus da Conceição Santos, o "Caveirinha", foi preso por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), nesta sexta-feira (31/03,) na comunidade da Chacrinha, na Praça Seca.

"Caveirinha" tem 25 anos e é apontado como o segundo na hierarquia do grupo paramilitar liderado por Leandro Xavier da Silva, conhecido como "Playboy de Curicica". A milícia é acusada de participar dos intensos conflitos com o tráfico de drogas na Zona Oeste no começo deste ano.

Com passagens por receptação e roubo armado, "Caveirinha" estava com um fuzil de calibre 5.56 e um explosivo. As armas foram apreendidas, assim como munições, um rádio, um laptop, um colete tático e uma roupa camuflada. Ele foi autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e milícia armada.