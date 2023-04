Justiça do Rio mantém prisão preventiva de filho do bicheiro Rodrigo de Andrade

A prisão preventiva de Gustavo de Andrade e Silva, filho do bicheiro Rogério de Andrade, foi mantida pelos desembargadores da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O pedido de habeas corpus apresentado pela defesa do acusado foi negado por unanimidade pelos magistrados, seguindo o voto do relator, o desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto.

Gustavo foi preso em agosto do ano passado durante a Operação Calígula, acusado de fazer parte da cúpula da organização criminosa liderada por seu pai. Desde maio, ele estava com prisão preventiva decretada. A defesa alegou constrangimento ilegal, porém o relator não encontrou fundamentos para essa alegação, especialmente pelo fato de Gustavo já estar preso há mais de seis meses.

Com a decisão dos desembargadores, Gustavo continuará preso enquanto aguarda o julgamento do processo. A Operação Calígula, que resultou em diversas prisões e apreensões, investiga a atuação da organização criminosa comandada por Rogério de Andrade no ramo de jogos ilegais no Rio de Janeiro.