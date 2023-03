Carro roubado com R$ 10 mil em produtos é apreendido em Magé

Um carro roubado que carregava cerca de 10 mil reais em comidas, bebidas e vassouras, foi apreendido por agentes da Operação Segurança Presente em Magé, nesta sexta-feira (31/03).

O condutor passava com o veículo pela rua Prefeito Olivio de Matos quando viu os oficiais e fugiu em direção de uma comunidade próxima, segundo o relato da equipe. Os policiais conseguiram recuperar e encontraram, na mala, a carga de diversos produtos.

Uma grande quantidade de sucos e biscoitos de uma empresa do ramo alimentício estavam no veículo. Tanto o carro quanto os produtos pertenciam a um homem que procurou a delegacia local no mesmo dia. A ocorrência foi registrada pela 66ª DP (Magé) e o material roubado foi devolvido.