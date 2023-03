Homem é preso em flagrante com arma e drogas em Maricá

Foi preso, na noite da última quarta-feira (29/03), um homem acusado de participar do tráfico de drogas em Maricá. O suspeito foi capturado em flagrante no Centro do município com uma arma e drogas.

Agentes da Polícia Militar estavam na Praça Orlando de Barros Pimentel quando viram dois homens com comportamento suspeito. Quando abordaram a dupla, os militares constataram que o acusado estava vendendo entorpecentes para o outro.

O homem admitiu que costuma participar da atividade do tráfico na região. Com ele, foram apreendidos um revólver de calibre 38, seis munições, 35 pedras de crack, 14 pacotes de maconha e um pino de cocaína. O suspeito foi preso e o homem que comprava as drogas com ele foi detido e levado para prestar depoimentos na 82ª DP, que registrou a ocorrência.