Morador quebra vidro da base da Guarda Municipal em Maricá

O vidro da janela da base da Guarda Municipal de Maricá, no bairro Condado, foi quebrado por um morador na última quinta-feira (30/03). O acusado, que lançou duas pedras na janela, ainda não foi identificado.

Segundo relatos, o suspeito seria um motorista que levou duas multas na manhã do mesmo dia. Ele teria estacionado seu veículo em local indevido e, ao ver que foi multado pelas infrações, aguardou os agentes da GM saírem da base para atacar a base.

Ninguém ficou ferido. O comando da GM esteve no local para conferir os danos no local. A 82° DP (Maricá) registrou a ocorrência e está investigando o caso. Imagens da câmera de seguranças do local serão utilizadas para identificar o autor do vandalismo.