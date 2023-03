Polícia Civil fecha "call center do crime" em São Gonçalo; 6 pessoas foram presas

A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (30), seis integrantes de uma organização criminosa que aplicava golpes do empréstimo consignado, no Complexo da Coruja, no bairro do Vila Lage, em São Gonçalo.

Os criminosos se organizavam em uma espécie de "call center do crime", onde telefonavam para as pessoas com o objetivo de aplicar os golpes. Segundo a polícia, o principal alvo da quadrilha eram idosos.

No escritório, tinha computadores, telefones, cadernos com "scripts" para aplicação do golpe e pessoas treinadas para convencer quem atendia a ligação.

De acordo com a investigação, duas integrantes já haviam sido presas em fevereiro, quando o escritório funcionava em outro endereço. Após a prisão, a quadrilha buscou refúgio no Morro da Coruja, onde seria acobertada pelo tráfico.

Seis mulheres foram presas na ação, todas afirmaram saber que o escritório era voltado para a aplicação de golpes.

A 72ª Delegacia de Polícia (Mutuá) segue investigando a possibilidade da participação de empresas privadas no esquema e até mesmo a existência de um outro call center utilizado para lavagem de dinheiro do tráfico.