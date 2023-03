PRF apreende 300 litros de vinho importado sem nota fiscal na Dutra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta quarta-feira (30) uma grande quantidade de garrafas de vinho importadas sem nota fiscal na Via Dutra. De acordo com os agentes, a carga com 300 litros da bebida tinha como destino o bairro da Barra da Tijuca, na Zona Oeste da capital.

A caso aconteceu durante uma fiscalização na Unidade Operacional de Piraí (UOP) no km233. O homem que levava as bebidas apresentou uma nota fiscal de venda nacional emitida em fevereiro deste ano por uma empresa de importação de vinhos de Minas Gerais.

Após a consulta, foi constatado que a documentação não tinha validade. O motorista alegou, ainda, que não sabia sobre a irregularidade dos documentos.

Em seguida, o homem e os vinhos foram encaminhados para o posto fiscal da receita estadual de Nhangapi. Todas as providências cabíveis de ordem tributária serão tomadas.