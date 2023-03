Em clima de Páscoa, polícia prende homem com 100 barras de chocolate

Agentes do Segurança Presente em Copacabana prenderam, nesta quarta-feira (29), um homem que estava furtando 102 barras de chocolate em uma loja de departamento, na Rua Figueiredo Magalhães. Todo o material estava avaliado em R$ 713,01.

Depois de receberem informações de funcionários do estabelecimento sobre o ocorrido e as características do suspeito, os policiais do Copacabana Presente conseguiram abordar o criminoso. Ele foi flagrado com todos os produtos furtados, que foram devolvidos à loja.

O caso foi registrado na 12ª DP (Copacabana), onde o homem, com anotação criminal por furto, permaneceu preso.