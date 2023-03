Niterói Presente prende homem acusado de furtar cabos a mando de traficantes

Um homem foi preso por agentes do Niterói Presente enquanto cortava cabos de telefonia e Internet no bairro de Jurujuba. Detido por apropriação indébita, ele admitiu ter cometido o crime a mando de traficantes da Comunidade do Preventório e que recebeu R$ 70 pelo serviço, além da permissão para vender o material furtado.

Após denúncia, os agentes foram até a Travessa Gonçalo Ferreira, por volta das 21h23, e encontraram uma dupla furtando os fios. Um deles conseguiu fugir, mas o outro foi capturado em seu carro, um EcoSport, que carregava uma caçamba para armazenar os cabos.

O material apreendido tem valor comercial e, após queima para retirar o cobre, poderia ser vendido em ferros-velhos da região. Foram recuperados três fios de longa extensão.

O suspeito foi encaminhado à 76ª DP (Niterói), onde permaneceu preso por apropriação indébita e está à disposição da Justiça. Além dos fios, foram apreendidos duas facas, um alicate de corte, um serrote e uma escada.