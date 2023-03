Polícia deflagra operação contra quadrilha que praticou roubo em fazenda em Silva Jardim

Policiais civis da 120ª DP (Silva Jardim) e da 33ª DP (Realengo), com apoio de outras unidades do interior e da capital, deflagraram a primeira fase da Operação Canaã, contra integrantes de uma quadrilha especializada no roubo a imóveis em área rural, nesta quinta-feira (30/03). Um homem foi preso e seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

As investigações tiveram início em janeiro, em razão do roubo praticado por quatro criminosos armados que ingressaram em uma fazenda em Imbaú, área rural de Silva Jardim. Eles mantiveram o proprietário e alguns empregados trancados em um dos cômodos. Após permanecerem cerca de cinco horas na fazenda, eles deixaram o local subtraindo armas de fogo, dois celulares, R$ 35 mil em espécie, roupas e um veículo.

Durante as investigações, foi possível identificar dois dos autores, ambos com diversas anotações criminais e condenação. Um deles foi preso em flagrante, no dia 15 de março, na saída da Cidade de Deus.

O outro autor, capturado nesta quinta, foi encontrado em Madureira. O celular apreendido com ele será analisado e outras diligências continuam para identificar e prender outros envolvidos nos crimes.