São Gonçalo tem queda recorde no roubo de carga

Após anos atingindo altos índices nos indicadores de roubo de carga, o município de São Gonçalo passou a ter as rotas de transportes mais seguras, após a integração entre a Prefeitura e as forças policiais. Por meio de um comparativo, o ano de 2022 apresentou queda expressiva nos crimes dessa modalidade, com base nos dados do Instituto de Segurança Pública (ISP). São Gonçalo foi o município com maior percentual de redução no Estado do Rio.

Foram 166 ocorrências, em 2022, alcançando o menor número registrado desde 2001. Comparando com o ano de 2020, a redução foi 78,64%, totalizando 611 registros de ocorrências a menos nas delegacias do município.

Entre os dois anos da atual gestão, 2021 e 2022, os números registraram uma queda de 81,92%. Em 2021, foram registradas 918 ocorrências, já no último ano, houve apenas 166 registros nesse indicador, garantindo uma redução de 752 ocorrências.

Os resultados obtidos se dão pela integração entre o Poder Executivo de São Gonçalo e as forças estaduais de segurança. As melhorias nas práticas de segurança partem de uma série de ações implementadas como as realizações de operações semanais com as secretarias de Transportes e de Ordem Pública, em conjunto com o 7º Batalhão de Polícia Militar e a Operação São Gonçalo Presente, com foco na apreensão de motocicletas irregulares, impactando positivamente na redução desses veículos para as práticas de roubo.

As rondas da Operação São Gonçalo Presente, realizadas em pontos estratégicos nas áreas centrais e de maior movimentação, também contribuíram para a diminuição dos indicadores.

O subsecretário de Ordem Pública, Tenente-Coronel Marcio Ribeiro, afirma que os números mostram o resultado positivo da integração com órgãos de segurança pública.

"Estamos há mais de dois anos trabalhando em parceria com as outras secretarias e atuando em ações conjuntas com o 7º BPM e a Operação São Gonçalo Presente. Esse trabalho busca manter a organização das vias públicas e garantir ainda mais segurança para população gonçalense. Esse é o único caminho para reduzirmos drasticamente a insegurança na cidade. Aos poucos estamos avançando e conquistando resultados positivos", contou o subsecretário.