Polícia prende organização criminosa paulista especializada em golpes em caixas eletrônicos

Todos os presos são do estado de São Paulo, sendo que três deles possuem anotações criminais por crimes semelhantes - Foto: Divulgação

Policiais civis da 19ª DP (Tijuca) prenderam, nesta terça-feira (28/03), dois homens e duas mulheres que integram uma organização criminosa especializada em golpes em caixas eletrônicos. Os criminosos colocavam mecanismos nos caixas para reter os cartões das vítimas e utilizavam estratagemas para obter as senhas.

A ação ocorreu a partir de investigações da unidade e troca de informações com a segurança do Metrô Rio. Imagens de câmeras de segurança mostraram um dos autores, com pelo menos cinco comparsas, mexendo em um dos caixas de uma estação da Tijuca.

Os agentes saíram em diligências e conseguiram deter as quatro pessoas, que estavam em um veículo já identificado em outro crime cometido. Um deles tentou fugir no momento da abordagem, mas foi capturado.

No veículo, foram encontrados diversos cartões, dispositivos para reter cartões nos caixas eletrônicos e ferramentas utilizadas na prática delituosa. Os bandidos conseguiram se desfazer de outros pertences enquanto eram perseguidos pelos policiais.

Todos os presos são do estado de São Paulo, sendo que três deles possuem anotações criminais por crimes semelhantes. Um também possuía um mandado de prisão pendente do estado de Goiás. Eles foram autuados em flagrante por organização criminosa e tentativa de estelionato.