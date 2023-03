Polícia Civil prende estelionatário no Recreio

Policiais civis da 39ª DP prenderam, nesta terça-feira (29), um homem acusado pelos crimes de estelionato, associação criminosa e receptação. A apreensão aconteceu no Shopping no Recreio, Zona Oeste do Rio.

Segundo a Polícia, o homem foi localizado dentro de uma agência bancária no interior do shopping. Ele não tentou resistir à prisão.

O grupo que ele liderava, segundo a polícia, firmava contratos com conceituadas locadoras de veículos, utilizando o nome da empresa contratante Bevilaqua Construtora Eireli. Os carros foram retirados em diversas lojas pelo Brasil por pessoas indicadas pela empresa.

Foi constatado, depois, através de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados, que diversos desses veículos foram transferidos de forma fraudulenta para terceiros, sem anuência da empresa proprietária.

Dois mandados de prisão em desfavor do acusado foram cumpridos na 39ª DP – Pavuna.