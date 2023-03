Jovem é baleado após assalto em Tribobó

Ele deu entrada para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, por volta das 7h50 - Foto: Filipe Aguiar

Ele deu entrada para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, por volta das 7h50 - Foto: Filipe Aguiar

Um jovem de 19 anos foi baleado após ser assaltado, na manhã desta quarta-feira (29/03), em Tribobó, São Gonçalo. Segundo o relato, suspeitos teriam levado sua motocicleta e um aparelho celular.

De acordo com a vítima, ele foi abordado por dois suspeitos e atingido no braço direito. Ele deu entrada para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, por volta das 7h50. Segundo a unidade, ele foi levado para o Centro de Trauma para passar por uma cirurgia.

Agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados a unidade de saúde. A ocorrência foi encaminhada para a 74ª DP (Alcântara), que investiga o caso.