Polícia Civil prende golpista que fingia ser dono de construtora para roubar máquinas

Policiais civis da 50ª DP (Itaguaí) prenderam um homem por estelionato, associação criminosa e coação no curso do processo, nessa terça-feira (28).

A prisão ocorreu durante a 'Operação Backhoe', que teve como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão contra uma quadrilha de golpistas que atua nas cidades de Angra dos Reis, na Costa Verde, e Volta Redonda, Região do Médio Paraíba do Rio de Janeiro.

Segundo as investigações da 50ª DP, o preso e os demais integrantes da quadrilha arquitetaram um esquema fraudulento em que ele simulava representar uma suposta empresa de construção civil, para ludibriar outras que prestam serviço de locação de maquinários pesados. Após receberem as máquinas para a suposta obra, a quadrilha as retirava do local e as repassavam para os receptadores.

O autor afirmava que iniciaria a terraplanagem para construção de um loteamento às margens da Rodovia Rio-Santos, na altura de Itaguaí. A empresa utilizada pelos golpistas estava em nome de uma pessoa falecida em 2021. Entre novembro do ano passado e janeiro de 2023, o acusado locou um caminhão basculante, uma escavadeira e duas retroescavadeiras, bens avaliados juntos em mais de R$ 1 milhão.

Uma das vítimas requereu a devolução de sua máquina, mas o autor passou a ameaçá-la, inclusive, enviando fotografias com imagens de um fuzil. O homem foi localizado e preso em Itaguaí. Ele também teve o bloqueio judicial de suas contas bancárias.